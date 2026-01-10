Vacacionan juntos

Los primeros meses de 2025 fueron especialmente agitados para la cantante Katy Perry. Entre los preparativos de una de las giras más ambiciosas de su carrera y los persistentes rumores sobre el fin de su relación con Orlando Bloom, padre de su hija Daisy, el panorama personal de la cantante parecía inestable.

Con el paso del año, sin embargo, la intérprete logró encontrar mayor equilibrio familiar y, eventualmente, volvió a abrirse al amor junto a Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá.

La cantante cerró el año con unas vacaciones que recientemente presumió en redes sociales, imágenes en las que también aparece el político canadiense.

BAJO EL SOL

A través de su cuenta de Instagram, Katy compartió una serie de postales navideñas en compañía de sus seres queridos, disfrutando de juegos de mesa, música y una pista de hielo. En las imágenes también se aprecia su hija, así como una cena familiar compartida junto al actor y Flynn, el hijo de Bloom.

No obstante, la fotografía que más llamó la atención fue aquella en la que Perry aparece junto a Trudeau frente al mar y bajo el sol, mientras ella le da un tierno beso en el cuello y él sonríe a la cámara. La artista añadió además una imagen de Justin nadando y un último video para despedir el 2025.

Aunque la pareja ha intentado mantener su relación en un perfil bajo, poco a poco han dejado ver destellos de su intimidad y cercanía.



