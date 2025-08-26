Usa botas mexicanas

¿Sabías que la cantante Katy Perry lució recientemente unas botas de marca mexicana? Hace pocos días, antes de su show en Nashville (EU) como parte de la gira "The Lifetimes Tour", Perry compartió imágenes en sus redes sociales donde luce un sensual atuendo de estilo vaquero que complementó con el calzado creado por talento nacional.

Katy Perry deslumbra en las imágenes con un bodysuit semitransparente con brillos, que luce con guantes largos a juego. Añade un marcado estilo vaquero con un sombrero negro con cinta de cristales y "cowboy boots" en tono plateado.

¿De qué marca mexicana son sus espectaculares botas vaqueras? La cantante de "Woman´s World" eligió lucir un diseño de la marca mexicana Dante, la cual fue fundada en 1996 en León, Guanajuato.

"Una casa de calzado que fusiona la tradición artesanal con la audacia contemporánea. En nuestro taller, cada par es más que un simple calzado; es una pieza de arte meticulosamente creada por manos mexicanas apasionadas", expresan en su sitio.

El modelo de botas vaqueras que se puso Katy se llama "Freddie", está inspirado en el "rock de Freddie Mercury", estan hechos de manera artesanal en piel y tiene cerca de 1,000 tachuelas diminutas colocadas a mano en diferentes partes del diseño y tienen un precio de 4,599 pesos.



