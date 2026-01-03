Kate Del Castillo asustada por el temblor

Kate del Castillo se suma a la lista de los que se asustaron con el temblor de 6,5 grados ocurrido ayer por mañana en la Ciudad de México, la actriz, que vive en Estados Unidos, se encuentra en la capital y narra que estaba dormida cuando la alarma la despertó y le provocó un gran susto.

Confesó que siempre que viaja a la Ciudad de México se queda en planta baja, y que por fortuna tenía cerca unos pants y un saco que se puso para poder salir, eso sí, lo hizo sin zapatos.

"La verdad sí estuvo muy fuerte, salí a la calle, menos mal que encontré unos pants, me puse un saco encima, si no, hubiera salido encuerada, eso sí, salí descalza y con los pelos así como me ven ahorita, de verdad que ¡qué pinche susto!", reflexionó.

La protagonista de "La reina del sur" disfrutó de un pan después del susto.