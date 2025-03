Cynthia Erivo amplía su agenda con el thriller 'Karoshi'

Cynthia Erivo, actriz ganadora del Emmy, Grammy y Tony, se une al elenco de Karoshi, el próximo thriller de acción de Lionsgate dirigido por Takashi Doscher (Only, Chicago P.D.). La película, que también contará con la participación de Teo Yoo (Vidas Pasadas, El Novato) e Isabel May (1883), está programada para iniciar su rodaje en junio, informó The Hollywood Reporter.

Descrito como un thriller corporativo con un giro samurái, Karoshi se ambienta en una Nueva York influenciada por la cultura japonesa y se centra en una historia de venganza. Su título hace referencia al término japonés que describe la muerte repentina causada por exceso de trabajo, un concepto que sugiere un trasfondo temático vinculado a la presión laboral y el sacrificio en el ámbito corporativo. Los detalles sobre los personajes de Erivo, Yoo y May se mantienen bajo reserva.

La producción está a cargo de 87Eleven Entertainment, el equipo detrás de la franquicia John Wick, con Chad Stahelski, Alex Young y Jason Spitz al frente del proyecto en colaboración con Lionsgate.

Este anuncio llega en un momento destacado para Erivo, quien recientemente interpretó a Elphaba en la primera parte de Wicked, adaptación cinematográfica del musical de Broadway dirigida por Jon M. Chu. La actriz retomará su papel en Wicked: For Good, programada para estrenarse el 21 de noviembre de 2025.

Además de su participación en Karoshi, Erivo cuenta con otros proyectos en cine, televisión y música. Actualmente se encuentra filmando la adaptación de Children of Blood and Bone, dirigida por Gina Prince-Bythewood, donde comparte créditos con Viola Davis, Idris Elba, Thuso Mbedu y Amandla Stenberg. También tendrá un papel en la segunda temporada de Poker Face y encabezará la producción teatral de Jesus Christ Superstar en el Hollywood Bowl en agosto.

En el ámbito musical, la artista lanzó recientemente el sencillo "Replay", primer adelanto de su próximo álbum. Su agenda se complementa con su próximo rol como presentadora de los Premios Tony 2025 en junio.