Enfrenta nuevo reto

Ciudad de Karol Sevilla no quiere ser la eterna adolescente, por ello busca la manera de romper con esa imagen, la que Disney le dio a partir de su protagónico en la serie "Soy Luna".

Por eso la joven actriz dice sentirse emocionada de regresar al teatro, ahora interpretando a la chispeante Lupita en "Mentiras, el musical", personaje al que, asegura, enriquecerá con aspectos que conoció en su lugar de origen, al oriente de la Ciudad de México.

"Yo nací ahí, mi cuna es la Agrícola Oriental, de ahí quiero que venga, y quiero que traiga esa raíz, y me encanta porque a mí Lupita me genera esto que me han enseñado de, ´si me ponen a vender algo, pues te lo vendo´", comenta emocionada ante su nuevo reto.

Karol comenta que está lista para dar el siguiente paso y así dejar de lado la etiqueta que, confiesa, por mucho tiempo le pesó.

SU PERSONAJE

"Hay gente que todavía me tiene como la niña Disney, y hacer este personaje de Lupita es dar otro contexto y matices, porque ella es una mujer sexy y que todo el tiempo busca que la vean, todo lo contrario a lo que fue mi papel en ´Soy Luna´", añade Sevilla.

La también cantante explica además que fue ella la que habló con el productor Alejandro Gou para que le diera la oportunidad de formar parte del musical, y al obtener el sí, le sugirieron que fuera por el personaje de Daniela, pero ella tenía muy claro a quien quería interpretar.

"Yo vi la obra cuando tenía nueve años y me enamoré de Lupita desde el primer momento, de hecho tuve la oportunidad de verla con Mariana Treviño. Me pareció un personaje maravilloso, con tantas cualidades, actoralmente me trajo desafíos grandes, en los que hubo un momento que me hizo dudar de mí", reconoce Karol.

NADA FÁCIL

Además, ya se ha probado vocalmente, pues los temas ochenteros que integran a este musical los considera complicados, ya que la gente tiene en la memoria a las intérpretes originales Daniela Romo, Amanda Miguel, Lupita D´Alessio, etcétera; sin contar con la popularidad que tomaron de nueva cuenta con la serie de Amazon Prime.

"Es un personaje que no sabía la responsabilidad que lleva, hasta que dije: ´ya me metí a la cueva del lobo´, porque la gente la quiere mucho y fue hecha para ser icónica, tiene los mejores chistes y depende de lo que tú le pongas, de tu personalidad, por eso ninguna Lupita es igual a otra", explica.

Karol añade que, al igual que Lupita (personaje con el que debutará el próximo 23 de enero), existen varios puntos en los que sus personalidades se reflejan.

"Ella siempre ha soñado con sentirse amada y ser la única, pero al final le toca ser la amante siempre y no creo que sea la primera vez que le ha pasado. Creo que en algún momento de mi vida yo sí ´migajié´ mucho amor, yo quería sentirme amada, que me quisieran a mí como Karol y no como la artista, en eso también conectamos".



