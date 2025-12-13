Presume amistad ... y baile

Una de las leyendas del cuadrilátero, Blue Demon, dejó las llaves y los lances espectaculares por los pasos de baile, esto gracias a la colombiana Karol G, quien lo invitó a participar en uno de sus videos.

"Estuvimos con Karol, nos invitó a su video, estuvimos con ella y estoy agradecido. Estuve en una presentación con ella y grabamos un video, donde bailamos un poco".

Blue Demon explicó que fue la oficina de management de la llamada "Bichota", los que se contactaron con él para invitarlo a formar parte del video del tema "Tropicoqueta", el cual fue grabado en Cartagena, Colombia.

¿Cómo fue la colaboración de Blue Demon con Karol G?

En este proyecto coincidió con la vedette Lyn May, de quien es amigo, lo que hizo más disfrutable para él esta experiencia, sin dejar de lado la gran persona que es Karol G, de quien sólo tiene palabras bonitas.

"Es una persona súper sencilla, muy humana, de lo que yo alcancé a notar ahí es que hubo muchos invitados en su video, había mucha gente especial ahí y de verdad creo que tiene una calidad humana extraordinaria".

Para esta leyenda de la lucha libre, el hecho de que lo haya considerado para colaborar con ella de esta manera, habla de lo mucho que ama a México y su cultura.

Detalles sobre el video 'Tropicoqueta' grabado en Cartagena

De igual manera compartió con la prensa que también tiene amistad con otro representante de la música urbana, Bad Bunny, quien dejó de manifiesto su gusto por la lucha libre, al asistir a una función en la Arena México el pasado martes, previo a su primer concierto en el Estado GNP, como parte de su gira "Debí Tirar Más Fotos".

"Benito y su servidor somos buenos amigos, nos texteamos hace poquito. Lo conocí hace tiempo (2018) en una presentación que tuvo en León, Guanajuato, a la cual me invitó también, ese día en la mañana grabó un video con mi máscara", dijo Blue Demon sobre el Conejo Malo, quien práctica la lucha libre y de ahí su admiración por el gladiador mexicano.

El demonio azul comentó que al igual que Karol G, el cantante boricua es una persona sencilla y de fácil trato, pero debido a la fama que tienen la gente tiene otra percepción de ellos.

"Personajes que se creen inalcanzables, resultan ser personas sencillas, humildes y extraordinarias personas".

Blue Demon y su amistad con Bad Bunny

Sobre si estará en alguno de los conciertos seis conciertos que aún tiene Bad Bunny en la CDMX, Blue Demon explicó que aún no es nada seguro, pero sí está invitado para que vaya a cantar y a "perrear" con el puertorriqueño.