Se une a nuestras tradiciones

Entre ofrendas, flores de cempasúchil y calles llenas de fans, la cantante Karol G celebró el Día de Muertos en uno de los pueblos más icónicos de México: San Miguel de Allende.

La cantante colombiana fue captada, este fin de semana, caminando por el centro histórico acompañada de su equipo de seguridad, saludando a las personas que la reconocían, tomándose fotos y recibiendo algunos regalos de sus seguidores.

Su visita a nuestro país quedó documentada a través de varios videos que no tardaron en viralizarse en plataformas como TikTok y X, y donde los fans destacaron su sencillez y cercanía: "Valió la pena todo el día caminar y caminar", "Por eso y muchas cosas más la amo" o "Me encanta Karol, tan linda y sencilla", son algunos de los comentarios que pueden leerse.





A KARAOKE

Pero eso no fue todo, la llamada "Bichota" aprovechó para su tiempo libre para visitar un famoso karaoke y compartir micrófono con algunos asistentes que la reconocieron.

Carolina, su nombre real, pasó unos días en tierras mexicanas para presentar su nuevo tequila "200 Copas", nombre inspirado en una de sus canciones más emblemáticas y, en sus cuentas oficiales, calificó su paso por México como "mágico".

"¡Que día tan mágico! Un sueño que todo esto esté pasando y precisamente en este lugar", escribió.