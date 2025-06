Victoria Ruffo, apenada por rechazar invitación de Karol G

Victoria Ruffo le tuvo que decir que no a la cantante Karol G, quien la buscó para que formara parte de la presentación de su nuevo disco "Tropicoqueta", un homenaje a las raíces latinas y el cual se promocionó con una escena de telenovela en la que el objeto de deseo es un veinteañero Ricky Martin.

Karol quería que la llamada "reina de las telenovelas" formara parte de este momento, tal y como fueron parte Itati Cantoral, Ninel Conde, Anahí, Gabriela Spanic y Azela Robinson.

El problema fue que a Ruffo la contactaron dos días antes, y como está en funciones de teatro con "Las Leonas", le fue imposible asistir, así lo compartió con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México.

"Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló su hermana dos veces para poder participar, pero me hablaron con dos días de anticipación y yo tengo teatro y no puedo de un día para el otro 'nos vemos'", contó.

La actriz de 63 años confesó que no sabía quién era Karol G, fue su hija Victoria Fayad quien le dio pistas sobre la colombiana que recién estrenó su quinto álbum.

"Yo no sabía ni quién era Karol G, y mi hija me dijo 'mamá, pero cómo te atreves, es Karol G'", compartió.

Entonces, la protagonista de telenovelas como "La madrastra" o "Corona de lágrimas" le pidió que le cantara una canción y le entonó el tema "Si no te hubiera conocido", la cual sí identificó la actriz.

Su hija la conoce perfectamente y la regañó por no haber ido; Ruffo lo lamentó y dijo que espera que en otro momento se dé la oportunidad con "La Bichota", a quien confundió con "La Buchona".

Ruffo dijo que le sorprende que sea tan conocida en América Latina, aunque lo entiende porque sus telenovelas se siguen transmitiendo en países como Brasil, donde comentó "es una locura".