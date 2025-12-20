Karely Vs Marcela: sacarán el rencor

Karely Ruiz y Marcela Mistral se enfrentarán en una pelea de box el 15 de marzo de 2026, un combate pactado como "Duelo de divas".

Para Ruiz, el regreso al ring llega tras su victoria en Stream Fighters 4, celebrado en octubre pasado en Bogotá, donde derrotó a Karina García. Aunque después de ese evento se mostró renuente a continuar boxeando, aceptó volver para enfrentar a su gran rival.

El origen del conflicto se remonta a 2020, cuando Karely fue invitada al programa Mitad y Mitad, conducido por Marcela y, en plena transmisión, la conductora la encaró con la frase: "¿Qué vendes? ¿Qué anuncias? Eres la razón por la que los padres no permiten que sus hijos usen internet".

La incomodidad aumentó cuando Poncho de Nigris, esposo de Mistral, intervino con un comentario que marcó el episodio: "Marcela está enojada porque Karely tiene más seguidores que ella".

Tras el anuncio del combate, Marcela retomó el tema y añadió: "Yo sí pensé que todo había quedado en el pasado".

Ruiz respondió: "No se me olvida la humillación de hace años. ¡A desquitarme!", dejando en claro que piensa sacar todo el rencor.



