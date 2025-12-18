Inicia Karely Ruiz con recolección de juguetes

La influencer Karely Ruiz una vez más mostró que Santaclós también tiene forma de mujer, debido a que la creadora de OnlyFans mostró en sus redes sociales que ya empezó con la compra y recolección de juguetes, los cuales va a donar.

Pese a que a lo largo de 2025 los detractores de Karely no la soltaron con sus críticas en redes sociales, ella opta por hacer caso omiso de las palabras negativas y, por el contrario, ahora muchas personas de su natal Monterrey ya la ubican como una persona generosa, aunque en sus cuentas de red social pueda mostrarse aparentemente altiva.

De esta forma, la norteña llegó a una bodega de juguetes para mostrar a sus seguidores que en ella ya está el espíritu de la Navidad.

"Hey, qué tal mi gente, estamos aquí en la tienda Ymar, vine a comprar todos los juguetes para esta Navidad, yo les dije que iba a hacer una donación. Compramos muñecas, carritos, de todo... hay mucha variedad", comentó la regia.

Lo sorprendente de este año, mostró Ruiz, es que el señor Ramiro, quien al parecer es el propietario de la tienda, esta vez también se sumó a la causa. "Esta Navidad buscamos ofrecer (juguetes) a nuestros niños de los distintos municipios de Monterrey, poner un poquito de nuestro corazón y de lo que Dios nos da, es muy importante en estas fechas regalarles, e Ymar México se une a la causa", indicó Ramiro.

Así, en su aportación, donó medio camión de pelotas que Karely entregará en diversos puntos de su estado natal, por lo que pidió a sus fans que le hicieran comentarios para saber en qué puntos estaría bien entregar las donaciones para hacer felices a los niños.