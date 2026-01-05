Rifará una liposucción entre sus seguidoras

La creadora de contenido Karely Ruiz volvió a acaparar la atención en redes tras anunciar que planea rifar una liposucción entre sus seguidoras, generando de reacciones divididas.

"Chicas, se me olvidó decirles, en febrero voy a rifar una lipo para ustedes, ¿quieren?", escribió Karely Ruiz, en una publicación que rápidamente se viralizó.

Mientras varias mujeres manifestaron interés en conocer la dinámica del sorteo, otros usuarios cuestionaron la iniciativa y sugirieron que el dinero podría destinarse a apoyar causas sociales o atender padecimientos de salud.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en la que la influencer realiza este tipo de obsequios. En marzo de 2025, Karely Ruiz rifó un aumento de busto entre sus seguidoras, hecho que ocurrió poco tiempo después de que se convirtiera en madre y hablara abiertamente sobre los cambios físicos que experimentó tras el nacimiento de su hija, así como los "arreglitos" estéticos a los que se sometería.