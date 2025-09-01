Juntos en The Voice of Hind Rajab

Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Alfonso Cuarón y Jonathan Glazer figuran entre los productores ejecutivos de The Voice of Hind Rajab, la nueva película de la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania que tendrá su estreno mundial el 3 de septiembre en competencia en el Festival de Cine de Venecia, antes de llegar al Festival Internacional de Toronto para su debut en Norteamérica.

De acuerdo con Variety, la película reconstruye la historia de Hind Rajab, una niña de seis años que en enero de 2024 quedó atrapada en un automóvil alcanzado por fuego israelí en Gaza mientras huía con cuatro primos, su tía y su tío.

Fue la única que permaneció con vida en ese momento; consiguió llamar a la Media Luna Roja, cuyos voluntarios intentaron mantener la comunicación con ella mientras buscaban enviarle una ambulancia. Días después, Hind fue encontrada muerta.

La película utiliza los registros reales de voz entre la niña y los rescatistas, combinados con recursos de ficción.

"En el corazón de esta película hay algo muy simple, y muy difícil de soportar. No puedo aceptar un mundo en el que un niño pide ayuda y nadie viene. Ese dolor, ese fracaso, nos pertenece a todos. Esta historia no trata solo de Gaza. Habla de un duelo universal", dijo la guionista y directora en un comunicado sobre el filme.

La directora subrayó que su intención es preservar la memoria frente al ruido de la información efímera y la amnesia colectiva.

El caso de la menor fue objeto de investigaciones independientes que contradijeron la versión oficial israelí. El ejército aseguró no tener tropas en la zona, pero un análisis con imágenes satelitales de The Washington Post y Sky News confirmó la presencia de tanques en el lugar.

El colectivo londinense Forensic Architecture, junto a Al Jazeera, identificó 335 impactos de bala en el vehículo.

PRODUCCIÓN DE ALTO NIVEL

The Voice of Hind Rajab da continuidad al trabajo de Ben Hania tras Four Daughters, presentada en Cannes y nominada al Óscar en 2023 en la categoría de Mejor Largometraje Documental, y El Hombre que Vendió Su Piel, también candidata al premio de la Academia.