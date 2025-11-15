Vetado en Sao Paulo

A pocos días de su regreso a Latinoamérica, Kanye West volvió a generar polémica. Las autoridades de Sao Paulo, Brasil cancelaron su concierto del 29 de noviembre en el Autódromo de Interlagos, parte de su gira Ye Live, y le prohibieron actuar en espacios públicos por presunta apología al nazismo.

El alcalde Ricardo Nunes explicó que en ningún recinto municipal se permitirá que alguien incite a ideologías extremistas "toque o cante una sola palabra", según reportó CNN Brasil.

Además, señaló que su administración tomará todas las medidas necesarias para impedir que artistas que promuevan discursos de odio se presenten en la ciudad. "No lo aceptamos y haremos todo lo necesario para garantizar que quien haga apología del nazismo no tenga ningún tipo de actividad en la ciudad de São Paulo", concluyó.

BUSCA RECINTO

Según el portal, el rapero estaría buscando un nuevo recinto para llevar a cabo su presentación.

En un comunicado oficial, la producción del evento aseguró haber sido sorprendida por la revocación unilateral del permiso de uso del Autódromo, notificada el 8 de octubre de 2025. "Reafirmamos nuestro compromiso con el público y con la realización de un evento a la altura de las expectativas de los fans. La información oficial se publicará exclusivamente a través de nuestros canales de comunicación", indicó el equipo.

La visita de Kanye West, ahora suspendida y envuelta en incertidumbre para los fanáticos que alcanzaron a comprar boletos, marcaría su regreso a Brasil después de 14 años, tras su última actuación en el Festival SWU en 2011.