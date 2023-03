Kalimba si demandará, pero hasta pasada la semana santa

Desde que Galindo acusó a Kalimba, a través de sus redes sociales, por haber propinado tocamientos indebidos hacia su persona, sin consentimiento, y acosarla, mientras cumplía un contrato laboral con Arc Producciones, la empresa discográfica que pertenece al cantante, se ha creado una polémica en torno ambos artistas, debido a que cada uno de ellos ha contado versiones completamente contrarias de los hechos, pues el músico de 40 años no sólo ha negado los señalamientos de la originaria de Culiacán, sino que, a través de su abogado, indicó que cuenta con alrededor de 120 pruebas que demuestran que su relación con Melissa rebasaba los límites laborales.

Después de que Kalimba se pronunciase, a través de su representante legal, el licenciado Eliser García Macdonel, que la cantante de 36 años tomó la decisión de denunciar formalmente y frente a la ley a su presunto agresor. Fue así como lo expuso la artista por medio de un comunicado, en el que destacó que luego de alzar la voz y contar su experiencia con el cantante fue revictimizada por redes sociales, algunos medios de comunicación, el propio cantante, así como su abogado.

Ante estos hechos, tres días después de que Melissa tomara la decisión de demandar al músico, Kalimba ha compartido un comunicado en sus redes sociales en el que destaca que fue él el primero en recurrir a la ley para que esta vislumbre quién es la parte culpable y cual la inocente, pues destacó que la cantante sólo había recurrido a redes sociales y medios para pronunciarse.

"En relación con el comunicando que se publicó hace unos días en las redes sociales de quien falsamente me acusa; quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada de qué temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen en la forma en que se ha hecho", indicó el músico.

Fue así que destacó que interpondrá una demanda civil, en búsqueda de limpiar su imagen pues, como indicó el licenciado García Macdonel, Kalimba asegura que, a raíz de las declaraciones de Galindo, ha perdido diferentes oportunidades de trabajo, entre ellas -aseguran- su participación en el musical "Mentiras", pues se ha dicho que será sustituido por Yahir.

Sin embargo, el intérprete de "No me quiero enamorar" señaló que no podrá promover dicha demanda civil sino hasta pasada la semana santa, pues antes de esa fecha los juzgados civiles no laborarán.