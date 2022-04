Kalimba se deja envolver por José el soñador

"Voy a ese momento y revivo lo que es ser feliz. Eso siente José cuando le dan su capa de colores; debo entender mis derrotas, los lugares que he pisado, las cosas que he experimentado para revivirlas en José, y de lo que no has vivido, intentar ponerte en los zapatos de la persona que sí. De eso se trata, no de mentir", dice desde el salón de ensayos del Centro Cultural Teatro I.

Con apoyo de la asistente de dirección, el integrante de OV7 se prepara para protagonizar el musical de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, tras la salida de Carlos Rivera del montaje, desprendiéndose del papel del Faraón, que hacía anteriormente, y tomar el texto de cero, para levantar el telón el 20 de mayo.

"Soy un gran artista y dejo la vara muy alta, lo digo con franqueza porque no hablo de mí, ser un gran artista corresponde a tener un maestro que me está dejando una enseñanza. Pongo atención a los grandes y cuando esté en el escenario vendrán aplausos y ovaciones que también son para quienes dirigen cada pedacito de mi cuerpo".