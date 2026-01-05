Engaña a joven influencer

Antes de concluir 2025, la creadora en OnlyFans, Kaeelen García prometió "debutar" a un joven influencer llamado "El Chimador", pero varios internautas se han sentido decepcionados porque hasta el momento no hay prueba del evento.

La historia entre estas dos personalidades originarias de Guatemala se dio en septiembre de 2025 cuando Kaeelen, quien ya hasta hizo contenido con Karely Ruiz, puso un reto al joven de "debutarlo" (tener su primera experiencia sexual) y hasta dejó que él pusiera el número de likes a alcanzar para llegar al objetivo trazado.

Confiado en su popularidad él pidió que los internautas lo apoyaran con el millón de likes, pero solo estuvo a punto de llegar al medio millón.

Aunque ese primer encuentro no se llevó a cabo, ambos han hecho sketches picosos para sus cuentas en Instagram, pero Kaeelen sorprendió a sus fans al asegurar en un posteo en su red: "Se viene el debut chicos, ¡estén pendientes!". Ella dio como fecha el pasado 31 de diciembre.

Hay quienes se sintieron orgullosos de que el joven supuestamente "detonara" a la creadora, pero otros suponen que solo fu un engaño publicitario.