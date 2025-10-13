Captan a Perry vacacionando junto a Trudeau

La estrella del cine y la música, Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau, fueron vistos juntos y muy románticos en un viaje en yate, lo que bien podría confirmar una relación sentimental.

El encuentro se llevó a cabo sobre el Caravelle, el yate de la cantante, en la costa de Santa Bárbara, en California, a finales de septiembre de este año, según imágenes difundidas por el portal "Daily Mail".

En estas fotografías, se puede apreciar al político sostener a la cantante entre sus brazos, y se da tiempo de darle un tierno beso, en una relación que comenzó hace meses cuando fueron sorprendidos en una cena romántica.

Al día siguiente, fueron fotografiados paseando juntos en Mount Royal Park, lo que avivó la especulación en medios y redes sociales.

El suceso reciente quedó registrado por un turista a bordo de una embarcación de avistamiento de ballenas. De acuerdo con su testimonio citado por el tabloide británico, "ella acercó el yate a una pequeña embarcación turística y luego comenzaron a besarse".

En las fotos se ve a la famosa, de 40 años, usando un traje de baño negro, abrazando a Justin Trudeau, de 53 años, sin camisa y con lentes de sol. El detalle que delató al político canadiense fue el tatuaje que tiene en la parte superior del brazo izquierdo.

Katy Perry se separó recientemente de su prometido de toda la vida, el actor Orlando Bloom, después de siete años. Ambos compartieron un comunicado en el que confirmaban la separación, aunque no dieron a conocer las razones por las que decidieron terminar su noviazgo, cuyo fruto es su pequeña hija, Daisy.