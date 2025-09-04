Justin Bieber estrenará su nuevo álbum 'Swag II' esta noche

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de "Swag II", un álbum que se estrenará hoy a la medianoche, apenas dos meses después del lanzamiento de "Swag".

El anuncio lo realizó este jueves a través de publicaciones en Instagram acompañadas de espectaculares electrónicos en distintas ciudades de Estados Unidos, con fondo rosa y la leyenda "Swag II".

La estrategia replica lo ocurrido con su anterior álbum, que en julio apareció sin previo aviso luego de que Bieber colocara anuncios en blanco y negro en Nueva York con imágenes del disco y la lista de canciones. En esta ocasión, la promoción se limitó a la portada rosa y a un mensaje breve en sus redes sociales.

Swag representó el regreso discográfico de Bieber tras cuatro años sin publicar un álbum de estudio, desde "Justice" en 2021. En esa producción, el cantante exploró un cambio de dirección que combinó elementos de indie-rock con el R&B de finales de los ochenta y el pop de principios de los noventa, con referencias a artistas como Usher y Michael Jackson. Entre los temas incluidos estuvieron "All I Can Take", "Daisies" y "Yukon", con guitarras de Mk.gee y un enfoque distinto al de sus trabajos anteriores.

La lista de colaboradores de Swag reunió a Gunna, Sexyy Red, Dijon, Lil B, Druski, Cash Cobain, Eddie Benjamin y Marvin Winans, quien participó en el cierre con "Forgiveness", una interpretación de "Lord, I Lift Your Name on High". En la producción intervinieron Carter Lang, Daniel Caesar, Dylan Wiggins, Daniel Chetrit, Knox Fortune y el propio Bieber. Hasta ahora no se ha revelado quiénes trabajaron en Swag II, aunque se ha especulado que algunos de estos nombres podrían volver a aparecer en los créditos.

De acuerdo con medios especializados como Billboard, el nuevo disco también llega con un contexto estratégico. "Swag" debutó en el segundo lugar del Billboard 200 y alcanzó el primer sitio en la lista Top R&B Albums. Su lanzamiento, el 30 de julio, ocurrió poco más de un mes antes del cierre de la ventana de elegibilidad para los Grammy 2026, por lo que "Swag II" competirá hasta los premios de 2027. Con ello, Bieber evita que ambos proyectos coincidan en las mismas categorías.

En los últimos meses, el cantante ha mantenido actividad constante en el estudio y en la promoción de su música. Publicó videos de canciones como "Daisies" y "First Place", grabado en Floki Studios en Islandia, donde trabajó en el material de Swag y posiblemente también en parte de Swag II.

Sus publicaciones recientes en redes sociales mostraban imágenes desde el estudio, dejando entrever que aún tenía nueva música en camino.