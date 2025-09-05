Lanza música nueva

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores al anunciar la llegada de "Swag II", un álbum que se estrenará hoy a la medianoche, apenas dos meses después del lanzamiento de "Swag".

El anuncio lo realizó a través de publicaciones en Instagram acompañadas de espectaculares electrónicos en distintas ciudades de Estados Unidos, con fondo rosa y la leyenda "Swag II".

La estrategia replica lo ocurrido con su anterior álbum, que en julio apareció sin previo aviso luego de que Bieber colocara anuncios en blanco y negro en Nueva York con imágenes del disco y la lista de canciones. En esta ocasión, la promoción se limitó a la portada rosa y a un mensaje breve en sus redes sociales.

Swag representó el regreso discográfico de Bieber tras cuatro años sin publicar un álbum de estudio, desde "Justice" en 2021. En esa producción, el cantante exploró un cambio de dirección que combinó elementos de indie-rock con el R&B de finales de los ochenta y el pop de principios de los noventa, con referencias a artistas como Usher y Michael Jackson. Entre los temas incluidos estuvieron "All I Can Take", "Daisies" y "Yukon", con guitarras de Mk.gee y un enfoque distinto al de sus trabajos anteriores.

Sus publicaciones recientes en redes sociales mostraban imágenes desde el estudio, dejando entrever que aún tenía nueva música en camino.