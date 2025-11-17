Julión Álvarez desmiente detención de su piloto

El cantante mexicano Julión Álvarez desmintió la detención de uno de sus pilotos por tráfico de drogas de la que informó la Policía Nacional de Honduras.

"Mi piloto, José Alvarado, y copiloto, Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor, viajamos hace unas horas en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano", declaró Álvarez.

En su comunicado, pidió al público que "hagan caso omiso a la información falsa" divulgada en redes sociales.

¿Qué ocurrió?

La DNPA (Dirección Nacional Policía Antidrogas) había escrito en X: "Policía Nacional, a través de la DNPA, detiene a piloto mexicano en Toncontín. El ciudadano, piloto privado del cantante Julión Álvarez, mantenía una orden de captura emitida en 2014 por actos preparatorios por el tráfico ilícito de drogas".

La información incluye imágenes del detenido en el Aeropuerto Toncontín (Tegucigalpa) junto a dinero, una tableta, un celular y un pasaporte a nombre de otra persona que le habrían sido decomisados.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Álvarez ofreció un concierto el sábado en Tegucigalpa. Su respuesta a la situación fue clara, enfatizando que su equipo no había tenido inconvenientes durante su viaje y que la información sobre la detención era falsa. El cantante instó a sus seguidores a no creer en rumores que circulan en las redes.

La situación ha generado un gran interés mediático, y la aclaración de Álvarez busca poner fin a las especulaciones sobre su equipo y su seguridad.