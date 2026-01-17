Preparan su defensa

Julio Iglesias ha iniciado la preparación de su defensa en España ante las acusaciones de agresión sexual formuladas por dos extrabajadoras suyas y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga de forma reservada.

Según ha adelantado El País, el cantante ha contratado al exmagistrado José Antonio Choclán, uno de los penalistas más solicitados del país, que ya ha firmado el encargo para asumir su representación y quien ha defendido a importantes personalidades como Cristiano Ronaldo.

En tanto, la revista, "Hola!" indica que para Iglesias "no es el momento de hablar", aunque ese tiempo llegará muy pronto, y refieren que se encuentra preparando su defensa y que, según el cantante, "todo se va a aclarar".

La revista del corazón además indicó que el intérprete quiere llegar al fondo de la cuestión "y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido".

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española tomará declaración a las dos mujeres que denunciaron al cantante por presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021.



