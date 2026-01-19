Afirma que Julio Iglesias "es muy mano larga"

Julio Iglesias recibe apoyo de amigos y de parte del gremio artístico que creen que es inocente, entre ellos la vedette Olga Breeskin; el cantante niega las acusaciones de agresión sexual a dos exempleadas y las califica de "absolutamente falsas".

Olga conoció a Iglesias cuando ella era muy joven, tenía 14 años, lo admiraba y cuando lo conoció vivió una experiencia que la sorprendió. A escondidas de su padre, Breeskin hizo todo por conseguir un autógrafo de su entonces ídolo, asistió al Hotel Aristos, ubicado en la colonia Hipódromo, donde interceptó al cantante, quien la invitó a su habitación que estaba en el tercer piso.

Ya en la habitación, él sacó un disco y se lo firmó, cuando ella se disponía a guardarlo e irse, él la tomó de los hombros y Olga comenzó a temblar porque Julio, asegura, comenzó a tocarla, pero se detuvo al saber que era virgen.

"Cuando llegó a las caderas se dio cuenta que nunca me había tocado un varón, y me pregunta bien respetuoso ´¿Eres virgen?´, y le digo ´no, soy Olga´, y me pidió que recogiera mi violín y que nos veíamos en un futuro... era mano larga".