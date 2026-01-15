Bajo investigación

Fiscales españoles indagan las acusaciones de que el cantante galardonado con el Grammy Julio Iglesias agredió sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en República Dominicana y las Bahamas.

La fiscalía española informó que las acusaciones estaban relacionadas con reportes de medios de comunicación de principios de esta semana sobre que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.





ÉL EN SILENCIO

Iglesias aún no ha hablado públicamente sobre las acusaciones. Russell L. King, un abogado de entretenimiento con sede en Miami que menciona a Iglesias como cliente en su sitio web, no respondió a una solicitud de comentarios.

La fiscalía que maneja casos para la Audiencia Nacional de España dijo que había recibido acusaciones formales contra Iglesias por parte de una persona no identificada el 5 de enero. Iglesias podría ser llevado ante el tribunal con sede en Madrid, que puede juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, según la oficina de prensa del tribunal.





APOYADAS POR ORGANIZACIÓN

Women´s Link Worldwide, una organización no gubernamental, dijo en un comunicado que representaba a las dos mujeres que habían presentado la denuncia ante el tribunal español. El grupo dijo que las mujeres acusaban a Iglesias de "delitos contra la libertad e indemnidad sexual, como acoso sexual" y de "trata de personas con fines de trabajo forzado y servidumbre".

La organización dijo que las mujeres en su testimonio también acusaron a Iglesias de revisar regularmente sus teléfonos móviles, de prohibirles salir de la casa donde trabajaban y de exigir que laboraran hasta 16 horas al día, sin contrato ni días libres.





BUSCAN JUSTICIA

Gema Fernández, abogada principal de Women´s Link Worldwide, dijo en una rueda de prensa online que "la legislación española en materia de atención a las violencias sexuales y a las violencias de género y a la trata puede ser una opción interesante" para las dos mujeres que hacen las acusaciones contra Iglesias.

"Escuchando lo que (las dos mujeres) buscan y quieren, sus definiciones de justicia, nos parece que presentar una denuncia ante la audiencia, ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España era la vía que mejor se ajustaba a su definición de justicia. Por eso las estamos acompañando por ahí", dijo Fernández.





CONSECUENCIAS

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales más exitosos del mundo después de haber vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas, pero podría ir a prisión.

El ministro de Cultura de España dijo el miércoles que su gobierno de izquierda, que tiene entre sus prioridades los derechos de las mujeres y la igualdad, también considerará despojar a Iglesias de la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le fue otorgada en 2010.

Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de Women´s Link Worldwide, afirmó que los fiscales españoles han decidido tomar declaraciones de las dos mujeres y les han concedido el estatus de testigos protegidos.

PREPARA SU DEFENSA

Julio Iglesias, acusado, del presunto delito de agresión sexual y, no quiso hablar, pero ya está asesorándose legalmente para defenderse