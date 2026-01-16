Julio Iglesias responde a acusaciones de abuso sexual en su contra

En medio de la polémica y una investigación en su contra por las acusaciones de presunto abuso sexual que enfrenta, el cantante Julio Iglesias decidió hablar.

Sin ningún tipo de intermediarios y a través de un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el español no sólo negó los señalamientos, sino que se dijo sumamente dolido.





"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", escribió.

¿Qué declaró Julio Iglesias sobre las acusaciones?

Hace unos días, la prensa internacional dio a conocer que la Fiscalía española había iniciado una investigación contra Iglesias, esto luego de que dos de sus exempleadas aseguraran haber sido víctimas de agresión sexual, acoso y tocamientos indebidos por parte del cantante.

Ahora, en su mensaje, el intérprete de "Me va, Me va", explicó que está dispuesto a limpiar su nombre y encontrar justicia.

"Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave", agregó.

Detalles de la investigación de la Fiscalía española

En el texto, también tuvo espacio para agradecer a quienes le han mostrado respaldo en las últimas horas, pues ha encontrado consuelo en ellos.

"No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad", finalizó.

Hasta el momento las investigaciones continúan y, según la prensa local, la fiscalía informó que se encuentra en la fase preliminar, analizando si el proceso puede llevarse en España, ya que los hechos habrían ocurrido fuera del territorio vasco.

Reacciones al comunicado de Julio Iglesias

Las reacciones al comunicado de Julio Iglesias han sido diversas, con un sector que apoya al artista y otro que exige justicia para las víctimas. La situación sigue generando un intenso debate en la opinión pública.