Deslumbran en NY Fashion Week

Después de 13 años, Julia Roberts y su sobrina Emma Roberts volvieron a caminar juntas por la alfombra roja, esta vez en la Semana de la Moda de Nueva York, ofreciendo un elegante momento familiar lleno de estilo.

Julia, de 57 años, deslumbró con un traje entallado negro, blazer oversize y pantalones de pierna ancha, acompañado de una camisa blanca y corbata a rayas, complementado con botines Jacquemus.

Por su parte, Emma, de 34 años, ofreció un contraste femenino con un vestido de gasa negra hasta el suelo, tirantes finos y espalda drapeada. Completó su look con el cabello recogido en una cola baja y el bolso Ovalo de Jacquemus.