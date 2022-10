Juicio se retrasa

De acuerdo con la reportera Mónica Mendoza, del programa Chisme No Like, la corte ha decidido retrasar el juicio del actor un poco más de lo que se tenía planeado, esto debido al paso del huracán ´Ian´, el cual se espera en la costa de Florida .

Según informó Mendoza, las autoridades han decidido cerrar los tribunales y esperar que ´Ian´ no cause tantos destrozos, así que el juicio será pospuesto por lo menos unos días más "La corte va a estar cerrada debido a las inclemencias del clima, del huracán que va a pasar cerca; va a estar cerrada mañana y pasado, así que el juicio se va a posponer", dijo la corresponsal.

Asimismo dio algunos detalles de las audiencias que ya se han celebrado y que podrían no pintar muy bien para los intereses del actor mexicano: "La fiscalía está pasando sus testigos, pasaron dos testigos presenciales del momento en que Pablo le pega a este señor; el señor cae y ellos se acercan a él, y llaman a la policía y a emergencias".

Con respecto a la lista de testigos, también adelantó que la viuda de Juan Ricardo Hernández, hombre que falleció después del altercado con Lyle, no rendirá su testimonio en el juicio: "No va a testificar, ella está asistiendo desde el primer día ya con el jurado, pero no va a testificar".