Kanye West y Drake, mencionados en juicio contra Diddy

El juicio contra el magnate Sean "Diddy" Combs, acusado de tráfico sexual y conspiración de crimen organizado, inició el pasado lunes, tras la selección del jurado compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres. Desde entonces, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan, han salido a relucir los nombres de diversas celebridades, entre ellas Kanye West, Drake y el actor Michael B. Jordan.

Hasta la fecha, ninguno de los mencionados enfrenta cargos y sus nombres podrían volver a surgir a lo largo del proceso. A continuación, te contamos en qué contexto fueron señalados:

El nombre del exesposo de Kim Kardashian fue mencionado el pasado 5 de mayo, debido a su respaldo público a Combs desde que este fue arrestado en septiembre de 2024. El 15 de marzo de 2025, West lanzó un tema titulado "Lonely Roads Still Go to Sunshine", en el que colaboran su hija North West y el propio Combs.

Pocos días después, el rapero publicó en sus redes sociales una conversación telefónica grabada con el productor, en la que este lo alertaba sobre personas que, según él, querían "destruirlo".

El intérprete de "One Dance" fue mencionado durante el testimonio de Cassie Ventura, exnovia de Combs, quien declaró haber sido agredida por el empresario poco antes de asistir al festival OVO de Drake en 2013, en Toronto. A pesar del incidente, Cassie acudió al evento y fue vista junto al rapero French Montana. Según relató, tuvo que peinarse de cierta forma para ocultar una lesión.

El actor fue vinculado al juicio por su breve relación con Cassie Ventura en 2016, durante una pausa en su noviazgo con Combs.

Durante su declaración, Cassie afirmó que mantuvo una relación con Combs mientras este seguía involucrado sentimentalmente con la modelo Kim Porter. Aunque la relación con Ventura se hizo pública en 2007, ella aseguró que el romance había comenzado "muchos años antes".

"Él no quería que se viera mal, pero también sabía que era por sus hijos y asuntos personales, como su familia", relató Ventura. Porter, quien tuvo tres hijos con Combs, mantuvo una relación intermitente con él desde los años 90 hasta su separación en 2007. Falleció en 2018 a causa de una neumonía.

Durante la selección del jurado también fueron mencionados otros nombres como el de Michelle Williams, integrante de Destiny´s Child, y el actor Mike Myers. Ninguno de ellos enfrenta acusaciones.