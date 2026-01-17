¡Se transforma!

Juanpa Zurita logró transformar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), condición con la que vive, y que cotidianamente se percibe como una desventaja, en el motor que lo ha llevado a aceptar proyectos extremos como On the Edge with Juanpa, producción que lo llevó a conocer algunos de los deportes más riesgosos del mundo.

El creador de contenido se alió con Red Bull y sus deportistas para aprender, en cuestión de días, lo mismo navegar en rápidos, que montar olas, lanzarse de un avión solo con un traje para surcar el cielo o completar la Baja 500, carrera en el desierto de Baja California.

SALE DE ZONA DE CONFORT

"Desde niño había sido el ruidoso del salón, el que no se callaba y que no dejaba de dar vueltas, siempre veía a los atletas de Red Bull, los vídeos que subían y decía ´güey yo un día quiero hacer eso´, disfruto mucho estar afuera de mi zona de confort, aprender y cada deporte que hice acá es como si yo tuviera la sensación de ser un niño otra vez", explica.

Pese a tener la instrucción de profesionales en cada disciplina, los accidentes no dejaron libre a Juanpa, así que en el desierto fronterizo su auto se volcó, pero fue rescatado por un grupo de connacionales que solo con sus manos lo pusieron de nuevo en ruta, demostrando con esto el "espíritu mexicano".

El tema de las heridas que pudiera dejarle esta experiencia estuvo presente en Juanpa todo el tiempo, en especial recuerda que esa idea lo embargó en Veracruz, previo a lanzarse de una cascada, esa noche pensó en todos los posibles escenarios en los que podría salir lastimado.

"Sentí mucho miedo en la cascada de 10 metros brincando en kayak, me acuerdo de estar durmiendo en Veracruz así y decir: ´puta madre, güey, no la puedes regar, o sea, ten mucho cuidado, de verdad, ten mucho cuidado con las piedras, con tu espalda, en cómo aterrizas´, tenía de verdad mucho miedo de lastimarme", comenta.

REQUIERE DOPAMINA

La serie que ya se puede ver a través de la plataforma digital Roku llegó a Zurita para demostrarle que gran parte del entretenimiento que se ve en televisión es sencillo, pero no es así.

"Todos hemos sido el que dice: ´yo hubiera matado al oso, le gano al gorila, o puedo hacer un mejor clavado´, pero lo que pasa es que la mayoría de los deportes no exponen su proceso, el entrenamiento, solamente ves el resultado, y por eso esta serie me parece muy valiosa", explica.

Pese a decirse contento por tener presencia en redes, televisión y streaming, Juanpa considera que quizá es momento de parar y lograr calmar su TDAH con prácticas menos riesgosas o que no lo lleven a aceptar cargas de trabajo excesivo.

"Por mi condición de vivir con TDAH necesito dopamina porque es un déficit que tiene tu cerebro cuando tienes una cabeza neurodivergente y crear me la da, está escrito biológicamente en mí el querer hacer algo siempre, lo que tengo que aprender ahora es a conseguirla a través de otras actividades no riesgosas como el meditar, leer, estudiar, y ya no volando con el Red Bull Air Force a 300 kilómetros por hora", apunta.



