Fue violado por su padre

E l cantante Juan Son denunció el abuso sexual del que fue víctima cuando tan sólo era un niño, por parte de su padre, quien accedía a su habitación por las noches para violarlo, abuso que comunicó a su madre, quien nunca le creyó y, en cambio, le hizo creer que padecía de una enfermedad mental que alentaba a que viera cosas que no estaban sucediendo.

TRISTE HISTORIA

El músico e exintegrante de Porter compartió su historia, a través de su canal de YouTube, al recordar que, en el momento en que su padre entraba a su cuarto, todo lo que lo rodeaba parecía transformarse en un escenario tétrico, semejante al de la Bella Durmiente, que habitaba en el palacio de Maléfica; oscuro y de ladrillos verdes. En esa época, el cantante tenía sólo ocho años. "Entraba y me violaba", recordó.

Cuando su padre abusaba de él –detalló- le tapaba la boca, impidiéndole que respirara. A la mañana siguiente, Juan despertaba con la nariz sangrada y con un cúmulo de lagañas, resultado del llanto que venía acompañado de la violación. "Es espantoso, wey", confió a sus seguidores.

Además, el músico de 38 años indicó que su madre estaba enterada de todo y encubría a su padre, pues aseguraba que su marido era sonámbulo, forma en la que justificaba que pernoctara y se paseara por las habitaciones de la casa a horas nocturnas.

SU MADRE NUNCA LO APOYO

"Mi mamá es la persona más dura que he conocido en mi vida. Era muy manipuladora, (pensaba) que si ella hacía creer a las personas que yo era una persona con problemas mentales se expiaba, eliminado toda la culpa o responsabilidad que pudo haber tenido. "Desde que tengo uso de razón siempre me estaban llevando con psiquiatras, intentado ver a la sociedad que yo estaba mal", dijo.

Los abusos de su padre causaron que Juan Son viviera una niñez marcada, física como emocionalmente, ya que desde los ocho años padecía enfermedades venéreas que le impedían orinar y, cuando lo lograba, sentía que orinaba cuchillos, porque sentía una sensación de ardor intensa. Además, constantemente, vivía con una sensación de sofocamiento, por lo que tenía que ser hospitalizado, ya que manifestaba que no conseguía respirar. "Me daban ataques de pánico durante el día y no podía respirar", pues la falta de aire le hacía recrear la misma sensación que experimentaba cuando su padre abusaba de él.

LO AYUDA PSICOANALISTA

No fue sino hasta que dio con el psicoanalista Fernando Moreno que le hizo ver que, padecer enfermedades venéreas a los ocho años no era normal, y que el problema no radicaba en él, sino en su madre y padre: "De niño, tapas todo, lo vas callando. Aunque lo enfrentas, no lo quieres ver. Es muy extraño", se sinceró.

El cantante también habló de cómo ha vivido el abuso, en la adultez, pues un día –cuando su padre lo citó para firmar unos documentos- lo cuestionó acerca de si aún no lo perdonaba por haberlo violado, circunstancias que lo dejó en shock, pues era la primera vez que reconocía lo que había hecho, más tarde cuando habló con su madre del tema, lo tachó de loco; ella junto a sus hermanos nunca quisieron creer en él.

"El que las personas que creías que te amaban y que iban a estar por ti, te dieran la espalda y no sólo eso, sino que te atacaran, para mí fue muy muy devastador", profundizó.

RECURRE A DIOS

El músico ha recurrido a Dios para dejar de hacerse daño y asegura que tuvo que atravesar diferentes etapas para perdonar, por lo que hoy día es una persona que no sufre y que es muy feliz: "Disfruto mucho de la vida y para mí era necesario hablar, hay muchas personas que te ven y te juzgan, es muy fácil hacer un juicio, pero no ves lo que hay detrás de la película", pero él ha optado hablar de su experiencia con el objetivo de ayudar a las otras y otras que han atravesado una situación similar. "Puedes usar ese dolor para ayudar a otras personas", indicó.