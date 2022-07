De vuelta a la televisión

El actor ha recobrado las fuerzas y se siente más motivado que nunca para continuar con su vida

Ahora, el actor ha recobrado las fuerzas y se siente más motivado que nunca para continuar con su vida, es por ello que anunció que volverá a la pantalla chica con un nuevo proyecto.

"Desafortunadamente no puedo decir qué es, pero estoy muy feliz, porque voy a regresar a trabajar con amigos; no pude haber regresado en mejor proyecto que ese porque hay amigos y me siento tranquilo. Además, la producción me ha tratado increíble", contó a una entrevista que concedió a la empresa "Ottobock México", la encargada de diseñar la prótesis que usa.

Si bien Medina no ahondó en detalles, si adelantó que ya inició con las grabaciones y se dijo sumamente emocionado de regresar a hacer lo que más ama: "Empieza una etapa de reinventarte y entender que puedes hacer y qué vas a dejar de hacer. Estoy emocionado es algo increíble", agregó.

El histrión de 44 años también explicó que, en su momento, llegó a tener dudas sobre su futuro en la actuación, pues creyó que tras el incidente que vivió iba a ser mucho más complicado que recibiera ofertas de trabajo; sin embargo, estaba equivocado.