Se casa con Eva

Juan Osorio volvió a confiar en el amor y se casó con Eva Daniela, quien es 38 años menor que él, y demostró que en lo sentimental no hay edad.

Fue el propio productor quien compartió algunas imágenes del enlace matrimonial, realizado el pasado sábado en una hacienda cercana a León, Guanajuato, tierra natal de la novia.

La boda, que marcó el cierre de un año del compromiso anunciado en octubre de 2024, fue descrita como una emotiva y llena de magia, con la presencia de más de 120 invitados, incluyó a varias figuras del espectáculo como Livia Brito, Catherine Siachoque, Daniel Elbittar y Ana Belena.

La pareja intercambió votos cargados de sentimiento, con Juan Osorio destacando la seriedad de su compromiso frente a la Virgen de Guadalupe y el amor de los presentes, mientras Eva Daniela prometió cuidarlo, respetarlo y protegerlo en cualquier circunstancia.

El hijo del productor, Emilio Osorio, sorprendió a la pareja con una serenata durante la celebración.



