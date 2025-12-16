Muere Juan José Zerboni, actor, director, productor y locutor

El actor, productor, periodista y entusiasta difusor del teatro, Juan José Zerboni, falleció a los 72 años, como parte de sus últimos proyectos estuvo "El extraño retorno de Diana Salazar", junto a la actriz Angelique Boyer.

Oriundo de la capital mexicana, nació un 20 de octubre de 1953, su debut profesional ocurrió en el taller de teatro CasAzul, dirigido por Álvaro Cerviño, donde participó en la puesta en escena de "El enfermo imaginario". A lo largo de su trayectoria, se destacó por su versatilidad y pasión, rompió esquemas al consolidarse en el teatro, televisión y doblaje pese a su entrada madura al medio artístico.

¿Qué proyectos dejó Juan José Zerboni?

En el ámbito teatral, Zerboni formó parte de compañías como Los Trashumantes y fue fundador de Entre Tiempo, bajo la dirección de Karla Reyes Galván, además de involucrarse en la producción y difusión de obras.

Su trabajo en televisión y streaming se concentró en los últimos cinco años, con roles memorables en series como "El extraño retorno de Diana Salazar" (2025, como Quevedo), "La Hora Marcada" (2023, Anciano Nariz), "Triptych" (2023, Sacerdote), "Dra. Lucía: Un don extraordinario" (2023, Claudio), "Casa Meraki" (2023), "Mujeres asesinas" (2022, Ebanista Mayor), "Lotería del crimen" (2022, Luis Carlos) y "Rumis" (2021, Pancracio).

Impacto de Juan José Zerboni en el teatro mexicano

Zerboni también dejó huella en el doblaje, prestó su voz a producciones como "¡Nop!", "Escuela Nocturna", "La diplomática", "La vida bella", "Expedientes de lo inexplicable" y "El Legado". Colegas y amigos lo despiden en redes y lo reconocen por su dedicación al teatro mexicano y su capacidad para brillar en múltiples facetas del entretenimiento.

Reacciones tras el fallecimiento de Juan José Zerboni

Las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencias y recuerdos de su trabajo, resaltando su contribución al arte y su influencia en nuevas generaciones de artistas.