Exige medidas contra COVID en ONU

La hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, Violet Affleck, instó a los líderes mundiales a mantener los mandatos de uso de cubrebocas y otras medidas de protección para prevenir un aumento de casos de COVID-19, cinco años después de que la pandemia paralizara al mundo.

La joven, de 19 años y estudiante de primer año en la Universidad de Yale, pronunció un discurso en la sede de las Naciones Unidas, como parte de la iniciativa "Aire Interior Saludable: Un Llamado Mundial a la Acción", usando un cubrebocas KN95 durante su intervención.

Violet, quien contrajo una enfermedad posviral en 2019, denunció que la "vuelta a la normalidad" se ha llevado a cabo a un ritmo implacable, ignorando la transmisión aérea del virus y los efectos del COVID prolongado.

La hija de la protagonista de Si Yo Tuviera 30 abogó por reconocer el aire filtrado como un derecho humano, similar al acceso al agua limpia.

Además, exigió mandatos de uso de cubrebocas en hospitales y solicitó a los funcionarios públicos que inviertan en equipos de protección personal para prevenir futuras pandemias.