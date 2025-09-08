Debby Ryan anuncia embarazo con baterista de Twenty One Pilots

La actriz y cantante estadounidense, conocida por sus destacados personajes, Jessie y Bailey, de Disney Channel, Debby Ryan; y su esposo, el baterista del dúo musical 21 Pilots, Josh Dun, compartieron a través de redes sociales otro momento de su vida personal que ha conmovido a millones de sus fans.

Desde el inicio de su relación, la pareja logró convertirse en una de las favoritas del mundo del espectáculo, no solo por su talento, sino por su complicidad y por la manera en la que comparten momentos especiales con sus seguidores.

Recientemente, han vuelto a derretir los corazones de millones de internautas, al anunciar que dentro de pocos meses se convertirán en padres.

¿Cómo anunciaron Debby Ryan y Josh Dun su embarazo?

A través de redes sociales la pareja hizo una publicación colaborativa con una serie de imágenes, anunciando oficialmente su embarazo.

En la primera imagen se les puede ver abrazados, con el baterista detrás de Debby, mientras ella sostiene unos zapatitos Vans, con el emblemático diseño de la maca, y haciendo referencia al clásico estilo que caracteriza al músico.

Otra de las fotos muestra imágenes de los ultrasonidos y las ecografías fetales, y en una más se puede ver a Debby con ropa de estar, en lo que se puede asumir es la casa de la pareja.

La publicación de Instagram inevitablemente transmite ternura y alegría, y no dejó de ser fiel al romántico estilo de Debby y Josh, ya que la manera creativa y emotiva en la que decidieron compartir esta noticia hizo que sus fans se sintieran integrados a este nueva e importante etapa de sus vidas.