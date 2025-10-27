Dice ´Hasta Siempre´

El cantante originario de Aguascalientes y con más de cinco décadas de exitosa trayectoria, llega este próximo sábado 1 de noviembre al Payen Arena de Hidalgo, Texas con su gira de despedida "Hasta Siempre", que lo esta llevando por la principales plazas del territorio estadounidense.

José María Napoleón viene a esta frontera para beneplácito de sus seguidores con su gira "Hasta Siempre" con la que dice adiós a los escenarios de Estados Unidos y celebra por todo lo alto más de medio siglo en la música.

MÁS DE 400 CANCIONES

Napoleón autor de grandes éxitos como "Leña verde", "Vive", "Lo que un día fue no será" y "Eres" nació en Aguascalientes, México, e inició su carrera musical en 1969. En 1977 ganó el Festival OTI, lo que aumentó su popularidad. Ha grabado una treintena de discos y compuesto más de 400 canciones.

Con una gran sonrisa y su humildad que lo caracteriza, José María Napoleón, esta listo con una lluvia de temas entrañables que harán que el 1 de noviembre en Hidalgo, Texas se vivía una noche inolvidable, para los amantes de la buena música y de las canciones que son poesía pura.

Este concierto ofrecerá un viaje musical por cincuenta años de grandes éxitos, canciones que desde sus primeras notas elevan la intensidad emocional de sus seguidores, por temas como "Pajarillo" y "Hombre" con ya de dominio popular, así que este espectáculo promete una producción de primer nivel y una conexión íntima entre el artista y cada uno de sus seguidores.

Así que si aún no tienes tu boleto, aún estas a tiempo de adquirirlo.



