Está imparable

EPOC no detiene a Jorge Ortiz de Pinedo.

A pesar de padecer EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) desde hace años, que le dificulta respirar, Jorge Ortiz de Pinedo sigue actuando, produciendo y dirigiendo porque mientras Dios se lo permita y tenga oxígeno, dijo que continuará activo.

El actor de 74 años señaló que lo único que desea es oxígeno para seguir trabajando al frente de la serie Una Familia de Diez, que el domingo 11 de septiembre arranca su octava temporada por Las Estrellas.

"Ahí voy, sigo manteniendo el ritmo que traigo de trabajo", comentó en entrevista telefónica desde CDMX, donde requiere del concentrador de oxígeno, "me favorece estar al nivel del mar, pero sigo viniendo a CDMX. Allá en Acapulco no lo necesito porque allá la presión atmosférica es muy bajita.

"Estar al nivel del mar en Acapulco contra los 2 mil 250 metros de la CDMX, es muchísima la diferencia. Eso baja la oxigenación de cualquier persona, pero en mi caso me baja mucho más por los problemas que tengo de pulmón".

AVANTE, PESE A LAS BATALLAS

Además de padecer EPOC, debido a su adicción al cigarro que tuvo por más de 50 años, Ortiz de Pinedo luchó en dos ocasiones contra el cáncer de pulmón.

Pero ni su deteriorada salud lo ha detenido para seguir actuando, profesión que dijo, ama desde que era un niño.

Además de grabar 30 programas de ´Una Familia de Diez´ para las temporadas ocho y nueve, también se involucró en el spin-off de ¿Tú Crees?

"No paro en todo el día; eso sí, te lo puedo decir, hice 43 programas seguiditos; mientras Dios me dé licencia y tenga yo oxígeno, que es a final de cuentas lo que uno pide, seguiré trabajando, produciendo, actuando; además de tener el placer de compartir escena con don Eduardo Manzano, para mi bendición.

"Imagínate que él empezó con mi papá y ahora estamos juntos. Él tiene 10 años más que yo, pero somos amigos desde hace muchos años. A Zully Keith la conozco hace 50 años, igual que con Carlos Ignacio. Somos un grupo de veteranos que trabajamos con un grupo de jóvenes muy talentosos. Estoy muy contento de seguir haciendo esto".

Desde que tiene uso de razón, añadió, le gusta divertirse y divertir al público.

Mis ganas de vivir son inmensas; procuro tener humor, risas, hacer entretenimiento, igual haciendo drama que comedia, produciendo teatro, televisión o cine". Jorge Ortiz de Pinedo, Actor, productor y director

SU PASIÓN, TRABAJAR, ESTUDIAR Y HACER HUMOR

"Mis ganas de vivir son inmensas; procuro tener humor, risas, hacer entretenimiento, igual haciendo drama que comedia, produciendo teatro, televisión o cine. Es mi vida. Mientras tenga la oportunidad de trabajar, lo haré. Es lo que me gusta. El oxígeno me ayuda, pero creo que me ayudan más las ganas de entretener, divertir y darle ánimo a la gente para que siga adelante".

El domingo 11 de septiembre arrancan la octava y novena temporada de Una Familia de Diez.

Plácido López, interpretado por Ortiz de Pinedo, va a conseguir trabajo en un club de playa en Acapulco para mantener a su numerosa familia.

"Donde yo vivo en Acapulco tengo a una vecina que tiene un club de playa. Le dije que si podíamos grabar ahí una serie de aventuras de los López. A mí me favorece mucho estar trabajando allá por estar al nivel del mar".