Lo salva su acordeón

Su fiel compañero de vida, el acordeón, salvó al "Tigre Mayor", Jorge Hernández, de sufrir una fuerte lesión en la cabeza o en un brazo tras su aparatosa caída en un show en San Luis Potosí.

El cantante y líder de Los Tigres del Norte, se reportó bien y sin afectaciones tras el percance, al tropezar en el show..

"Mi acordeón fue el que me salvó de que me hubiera golpeado la cabeza con el suelo o me hubiera quebrado un brazo o cosas de esas", dijo ayer, vía telefónica desde su casa, en California.

"Después de que suceden las cosas, uno dice: ´Me hubiera pasado esto si no tuviera el instrumento conmigo´, porque el instrumento me salvó realmente, porque caí arriba del acordeón. Como que el acordeón me ayudó a que me hiciera bolita y cayera con él abrazado".

El momento en que el fundador de "Los Jefes de Jefes" tropieza y cae en un extremo del escenario se hizo viral en videos mientras tocaban "La Lotería".

Fue una luz mal situada en el escenario la que provocó su accidente.

La gente destacó su profesionalismo por no dejar de cantar pese a la caída. Ahora, él recuerda que cuando volvió con el público fue reconocido con muchos aplausos.



