Fuera de filme sobre Dennis Rodman

Ciudad de México



Luego de su reciente condena por agresión, Jonathan Majors quedó fuera de la película biográfica sobre el jugador de baloncesto Dennis Rodman.

De acuerdo a Variety, Majors, de 34 años, ya no interpretará al ex baloncestista de la NBA, en la cinta que estaba titulada provisionalmente como 48 Hours In Vegas.

Lionsgate, el estudio originalmente asociado con el proyecto, también lo ha abandonado.