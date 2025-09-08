Juntos en show de Los Ángeles

Los Jonas Brothers llevaron este fin de semana a Los Ángeles su gira de aniversario "Jonas20: Greetings From Your Hometown", donde tuvieron como invitados en escena a John Legend y 5 Seconds of Summer.

De acuerdo con el portal NME, el encuentro ocurrió durante el concierto del sábado en el Intuit Dome de Inglewood, California, donde la boy band ofreció un repertorio musical que abarcó casi toda su carrera.

Tras abrir con rolas amadas por los fans, como "L.A. Baby (Where Dreams Are Made Of)", "Only Human" y "S.O.S.", los hermanos Jonas sorprendieron al público invitando a John Legend al escenario.

Nick recordó su tiempo con Legend en el reality The Voice antes de presentarlo, en medio de los gritos de emoción y alegría de los miles de fans reunidos en el inmueble.

Legend interpretó su éxito "All Of Me" con los hermanos antes de unirse a ellos para una versión de su tema "I Believe", del álbum de estudio de los Jonas Brothers, Happiness Begins.