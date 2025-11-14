Fan que atacó a Ariana Grande enfrenta cargos

El susto que provocó el influencer Johnson Wen, conocido como Pyjama Man, al lanzarse sobre Ariana Grande durante la premier de "Wicked" en Singapur, no quedó solo en un momento incómodo: ahora enfrenta la posibilidad real de ir a la cárcel.

El creador de contenido fue acusado formalmente por "alterar el orden público" tras el incidente ocurrido en la alfombra amarilla del evento realizado en Universal Studios.

Singapur es conocido por su estricta aplicación de las leyes de orden público, por lo que Wen, quien tiene la intención de declararse culpable, podría enfrentar una multa de hasta 2 mil dólares singapurenses (alrededor de 28 mil 219 pesos mexicanos) y/o una pena de hasta tres meses de prisión. Próximamente se dará a conocer su situación legal, de acuerdo con BBC News.

¿Qué ocurrió?

Por su parte, la Policía de Singapur confirmó que el arresto se produjo en el lugar del evento y que el acusado fue liberado una hora después, aunque permanece bajo investigación.

El australiano de 26 años protagonizó un video viral en el que se le observa saltando una barricada mientras Ariana Grande saludaba a sus fanáticos y se abalanza sobre ella. En las imágenes, publicadas incluso por el propio Wen, aparece también la actriz Cynthia Erivo, coprotagonista de Grande, interviniendo para alejarlo y protegerla, mientras el personal de seguridad detiene al hombre y lo retira del lugar.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Wen está vinculado a otras celebridades. El influencer Pyjama Man suele publicar contenido relacionado con sus intentos de acercarse a celebridades durante estrenos e incluso en conciertos. En ocasiones anteriores ha subido al escenario con artistas como Katy Perry en Sídney, The Weeknd y The Chainsmokers.

Generalmente, Wen se acerca a abrazarlos mientras sonríe al público, aunque las celebridades suelen reaccionar con incomodidad. Además, documenta todo el proceso y lo acompaña con textos en los que asegura estar agradecido por haber podido acercarse a los artistas.