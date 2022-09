Cambia John Milton a Eduin Caz

Durante cuatro años, del 2016 al 2020, el cantante presenció los espectáculos de "El Caballero de la Hipnosis", donde además de hacer "su show" en estado hipnótico en el escenario, fue reprogramado para lograr un mayor alcance vocal.

A través de un video, el hijo del desaparecido hipnotista Taurus Do Brasil, presentará esta noche y durante la corta temporada de shows que arranca hoy en el Auditorio Río 70, el testimonio del cantante del éxito "Ya Supérame".

"Ya tengo alrededor de cuatro años hipnotizándome con el señor John Milton", dice Eduin en el video, "al principio cuando vine a divertirme me quedé dormido, le dijeron que yo cantaba, me dijo: 'Vas a tener mejoría en tu voz, vas a poder alcanzar notas que no llegabas antes, tu actitud va a ser diferente, vas a ser más alegre de lo que eres'.

"Me fue muy bien ese año (2016)", agrega Eduin, "Al siguiente, volví a venir, me volví a hipnotizar. Todo lo que (John Milton) me ha dicho me ha pasado. Los tonos que no llegaba, ahorita los llego. Yo sí lo recomiendo porque es algo verdadero, no les puedo echar mentiras. Me siento en libertad".

Aunque lo central del espectáculo de Milton es la diversión, el hipnotizador de 52 años se propuso convencer con hechos y subir al público incrédulo al escenario para cambiar vidas por medio del hipnotismo.

Eduin Caz no es el único que se ha puesto a merced del chileno con 32 años de carrera, también deportistas de alto rendimiento como André-Pierre Gignac, estrella del equipo Tigres.

Como estas figuras del entretenimiento, el público en general ha experimentado importantes cambios en su vida después de asistir a los shows de Milton. Hay gente que ha bajado de peso, otra ha mejorado su rendimiento académico, incluso, hay quienes salieron de una depresión.