La tumba del liderato

La euforia por el final de "Stranger Things" traspasó la pantalla y llegó hasta las plataformas musicales; donde uno de sus protagonistas se convirtió en el número uno.

Se trata de Joe Keery, el carismático Steve Harrington en la historia, quien se consolidó como lo más escuchado del Top global de Spotify, por encima, incluso, de la mismísima Taylor Swift.

Durante más de 70 días, "The tate of Ophelia", el primer sencillo del nuevo álbum de Swift, se mantuvo en la cima de las listas de popularidad. Sin embargo, desde el pasado fin de semana, "End of Begging" de Keery logró arrebatarle el sitio a la cantante con casi 7 millones de reproducciones.

Lo que ha llamado la atención de los usuarios es que, mientras el tema de Swift fue lanzado en octubre del 2025, el de Keery tiene más de tres años de haberse estrenado; por lo que muchos han adjudicado este triunfo al final de la exitosa serie de Netflix.

El pasado 31 de enero, "Stranger Things" llegó a su fin, tras 10 años y cinco temporadas. Según varios medios estadounidenses, el último episodio superó los 8 mil millones de reproducciones, además de que se convirtió en un fenómeno global.

Aunque muchos lo identifican por su carrera como actor, Joe Keery hacía música antes de integrarse a "Stranger Things". Es miembro de la banda Post Animal y ha lanzado tres álbumes de estudio en solitario bajo el nombre DJO.