Quiere filmar en México con Issa López

Jodie Foster, la estrella de "El silencio de los inocentes" y "Taxi driver" no quita el dedo del renglón de hacer una película en México, bajo la dirección de Issa López.

A Issa la conoció hace casi un sexenio cuando comenzaron a trabajar en "True detective: tierra nocturna", ambientada en Alaska donde ocurren una serie de asesinatos y en donde interpretó policía que los investiga.

Hasta ahora se sabe que Foster no estaría en la nueva entrega, que la propia directora mexicana de "Vuelven" y "Efectos secundarios" ha asegurado que será más torcida y oscura que la anterior.

"Issa está trabajando en la nueva temporada, empezando la producción y después de eso me gustaría hacer un largometraje en México con ella", reiteró Foster la tarde de este jueves en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia.

Durante un encuentro con la prensa para hablar de "Vie Privee", un drama hablado completamente en francés y que protagoniza, la ganadora del Oscar recalcó que Issa es su directora favorita.

"Tiene un talento increíble, estoy jalando a Issa para encontrar algo por acá", subrayó.

Recordó que la temporada en que participó se filmó durante siete meses en Islandia, lo que le permitió acercarse de otra manera al personaje.

Ahora ha caminado por las calles moreliana y dejado que la gente se le acerque y le pida fotografías o autógrafos. Espera en próximas visitas conocer la Ciudad de México.



