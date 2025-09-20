¡Cansado de ser malo!

Joaquín Cosío, reconocido en el cine por dar vida a personajes de rudeza y autoridad, afirmó en Puerto Vallarta que hoy su interés está en encarnar figuras vulnerables, distintas a la imagen con la que el público suele identificarlo.

En la clase magistral "Actuar o Morir" que ofreció en el marco de los Premios Ariel 67, que se celebrará en el municipio de Jalisco, subrayó que busca papeles que lo desafíen y lo lleven hacia territorios de fragilidad.

"Hay uno en particular que me gustaría mucho interpretar. Es un personaje enfermizo al que utilizan como conejillo de indias. Es de una obra teatral que se llama "Woyzeck". Si pueden, léanla; es de Büchner, un autor alemán. Ese personaje es maravilloso. Me gustan esos personajes vulnerables porque están alejados de lo que yo soy, de lo que aparento", comentó en el evento que reunió a decenas de jóvenes desde el auditorio del Centro Universitario de la Costa, de la Universidad de Guadalajara.

"Me gustaría mucho hacer un personaje de un homosexual que tenga una complejidad impresionante, hacerlo a partir del estereotipo, pero que sea verosímil y real, que no se quede en la caricatura vulgar y básica, pero que tenga esa fragilidad. También hay que construir toda esa parte. Javier Bardem, un actor prodigioso, que es un hombrón y un tipo voluminoso, interpretó a un homosexual cubano (en Antes Que Anochezca); es un papel increíble. En fin, eso sería lo que podría responder", dijo el histrión de 62 años.

Cosío (El Infierno, Belzebuth, Matando Cabos) también compartió que su búsqueda en la actuación está ligada a la idea de que un papel nunca se alcanza del todo.

"También se dice que para los actores el papel más complicado es el que viene, el que sigue. Siempre te quedas con ganas, siempre te criticas y dices: ´sí, no, no lo logré´. Por eso lo digo, actuar es una aspiración porque nunca llegas. El personaje está a tres metros de ti. Todo lo que haces en aras de alcanzarlo es una aspiración, porque es un ser vivo. Es imposible. Y tú eres tú, y hacer esa compaginación entre ese imaginario y tú, con tus limitaciones físicas".

Sobre el contraste entre la televisión y el teatro, subrayó que este último representa los mayores retos.

"Construir personajes de esa naturaleza, como el mismo Macbeth, una obra de Shakespeare fabulosa e impresionante, esos son los retos. Pero están generalmente en el teatro. El cine ofrece otro tipo de ventajas, otro tipo de disfrute. El personaje es lo más cercano a ti; hablas con este volumen de voz. La realidad es esta que te rodea y en el teatro no, en el teatro recrea un personaje que fue escrito hace 500 años; recréalo, invéntalo, ¿cómo se siente, cómo vive?", comentó.

Cosío también compartió lo que para él significa que los Premios Ariel se realicen en Puerto Vallarta.

"No soy muy atento a lo que ocurre en Jalisco ni nada por el estilo. Es decir, desgraciadamente las malas noticias siempre superan a las buenas, pero me parece importante que el Premio Ariel se celebre aquí. La cultura y el arte siempre son paliativos ante una realidad tan particular, incluso tan cruenta como la que vivimos".

Antes de despedirse, celebró la respuesta del público en la cita.

"Se ve un público de la mayoría, de jóvenes, muy jóvenes. Eso hace sentirme contento, el que hayan visto mis películas, que podamos conversar, eso me parece importante (...) Mi compromiso sería trabajar lo mejor posible y hacer lo mejor posible mi trabajo", añadió Joaquín Cosío, quien actualmente se encuentra en negociaciones para realizar un par de películas.



