Prioriza el descanso

Asus 20 años, Jennifer Lopez pasó un momento de estrés y agotamiento que la hicieron replantearse su estilo de vida.

De acuerdo con el diario español El País, la estrella se sinceró sobre los problemas de salud mental que enfrentó en su juventud.

"Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el set y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa videos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible", confesó la actriz y cantante a través de un boletín que envió a los suscriptores de su página oficial On the JLo.

(Cuando tenía más de 20 años) Me di cuenta de lo grave que podía ser ignorar las necesidades de mi cuerpo y mi mente. Jennifer Lopez, actriz y cantante

LE AFECTÓ

Pero se dio cuenta que no era tan invencible, pues un día, sentada en su remolque, sintió que todo el cansancio y el estrés acumulado, junto con la falta de sueño, le empezaban a afectar.

Lopez explicó cómo pasó de sentirse completamente normal a quedarse bloqueada cuando comenzó a pensar en todas las cosas que tenía que hacer aquel día.

"Estaba congelada", escribió la cantante sobre el suceso. "No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó.

REQUIRIÓ ATENCIÓN MÉDICA

"Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término".

Fue su guardia de seguridad en el set quien la llevó al médico. Ahí, relata, la estrella no podía hablar y se sentía aterrada.

"Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ´No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo".

¡NO PARABA!

Aquella era la época en el que publicó su primer álbum, On the 6, en el que se incluyeron sus primeros éxitos, "Let´s Get Loud" o "Una Noche Más".

También fue la época en la que inició su carrera cinematográfica interpretando a Selena Quintanilla en la película Selena, que le conseguiría una nominación a los Globos de Oro.

CAMBIA SU VIDA

Ahora, la protagonista de Estafadoras de Wall Street recomienda llevar una vida equilibrada y saludable.

La prometida de Ben Affleck reconoce que su filosofía de bienestar ya no se centra en tratar de evitar el envejecimiento, sino en estar a favor de la vida.

Con respecto a su apariencia, Lopez reveló su mayor secreto y ha incidido en la importancia del buen descanso. Según ella, dormir bien "se acumula en el tiempo" y puede hacerte parecer hasta 10 años más joven