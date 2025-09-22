Negocia su regreso

Jimmy Kimmel y Disney sostienen conversaciones para un posible regreso de Jimmy Kimmel Live! a ABC, luego de que el programa nocturno fuera suspendido "indefinidamente" por un comentario del conductor sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

Según declararon a Variety fuentes cercanas, los representantes de Kimmel, de 57 años, mantienen negociaciones profundas con ejecutivos de la compañía, con la esperanza de llegar a un acuerdo que permita volver a la pantalla.

No se sabe qué condiciones estaría dispuesto a aceptar el presentador, aunque es consciente del impacto de la suspensión sobre su equipo de producción y proveedores en Los Ángeles, muchos de los cuales todavía se recuperan de las huelgas de guionistas y actores de 2023.

La decisión de retirar el programa se produjo tras comentarios de Kimmel sobre la administración de Donald Trump y la reacción política ante la muerte de Kirk, lo que llevó a que Nexstar y Sinclair, dos de los mayores propietarios de emisoras de televisión en Estados Unidos, cancelaran de inmediato las transmisiones.

Kimmel ha sido un rostro clave de ABC desde 2003, presentando tanto su late night como la edición de ¿Quién Quiere Ser Millonario?, los Premios de la Academia y otros especiales. Aunque en los últimos años ha considerado dejar sus funciones nocturnas, su papel sigue siendo estratégico tanto para la compañía como para él.



