¡Está furioso!

Jimmy Kimmel planea rescindir su contrato con ABC después de que la cadena suspendiera de manera indefinida su programa Jimmy Kimmel Live! a raíz de sus comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

De acuerdo a Daily Mail, Kimmel, de 57 años, está “totalmente furioso” con la decisión y ya analiza los mecanismos legales para desligarse de la televisora.

MUY ENOJADO

“Jimmy está enojado por la decisión de suspenderlo a él y al programa y no va a tomar esto a la ligera, ya que está buscando activamente formas de salir de su contrato. Esta es la gota que colmó el vaso y Jimmy ahora busca romper para siempre su relación con ABC”, dijo la fuente.

El enojo del comediante no se limita a la suspensión de su show, sino también a lo que considera un precedente peligroso contra la libertad de expresión.

“No puede ser que no se pueda hacer ningún comentario sobre Charlie Kirk. Esto es persecución, y Jimmy no lo va a tolerar”, añadió la fuente, destacando que el comediante luchará no tanto por el programa, sino por el principio.

SUMARÁ ALIADOS

El presentador incluso evalúa sumar a sus aliados en Hollywood para que dejen de colaborar con la cadena, incluyendo a figuras de The View.

Además, prepara una aparición en el programa de Stephen Colbert, con quien, de acuerdo con versiones, podría emprender proyectos conjuntos para confrontar a la administración de Donald Trump.

“Ninguno de los dos quiere que Trump gane de ninguna manera, y esto ha encendido un fuego extremo bajo el trasero de Jimmy para que siga diciendo las cosas como son y sea sincero consigo mismo”, afirmó la fuente.

EL CONFLICTO

El conflicto se desató después de que Kimmel afirmóque la “pandilla Make America Great Again (MAGA)” estaba usando el asesinato de Kirk, ocurrido el 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah, como una “maniobra política”.

“Caímos a nuevos niveles el fin de semana con la pandilla MAGA tratando desesperadamente de caracterizar a este joven que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de ellos, y haciendo todo lo posible por sacar provecho político de ello”, dijo Kimmel durante su monólogo.

Tras la suspensión el presidente de EU dijo:

“Excelente noticia para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, cuestionado por sus bajos índices de audiencia, ha sido CANCELADO. Felicidades a ABC por haber tenido finalmente el valor de hacer lo que había que hacer. Kimmel no tiene NINGÚN talento”, escribió en su red social Truth Social.

