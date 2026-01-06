Dedica su premio a Donald Trump

El nombre del conductor de televisión Jimmy Kimmel se convirtió en tendencia en redes sociales tras ganar el Critics Choice Awards a Mejor programa de entrevistas y dedicar el premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

¿Qué dijo Jimmy Kimmel al recibir el premio?

Tras convertirse en el ganador de su categoría, Kimmel subió al escenario y, con el humor ácido que lo caracteriza, agradeció a su público y la crítica por el reconocimiento.

El comediante, quien se ha consolidado como uno de los más grandes detractores de Trump, continuó con un tono sarcástico: "Gracias señor presidente por todas las cosas ridículas que hace cada día. Han sido un par de semanas intensas y no puedo esperar a mañana para hablar de ellas", agregó.