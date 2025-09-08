Alza León de Oro

"Father Mother Sister Brother", el tríptico de relaciones de Jim Jarmusch, silenciosamente humorístico, ganó el premio principal en el Festival de Cine de Venecia el sábado. La película sobre relaciones entre hijos adultos y con sus padres es protagonizada por Adam Driver, Vicky Krieps y Cate Blanchett.

Fue una victoria sorpresiva sobre algunos de los éxitos más grandes del festival, incluyendo "The Voice of Hind Rajab", que ganó el premio al segundo lugar, y "No Other Choice" de Park Chan-wook, que se fue con las manos vacías.

Jarmusch expresó: "Todos los que estamos aquí haciendo películas no estamos motivados por la competencia. Pero realmente aprecio este honor inesperado".

AGRADECE

Agradeció al festival por "apreciar nuestra película silenciosa". Dijo que se identificaba con el cineasta japonés Akira Kurosawa, quien una vez dijo, al aceptar un honor de la Academia a una edad avanzada, que estaba preocupado porque aún no sabía lo que estaba haciendo.

"Estoy aprendiendo cada vez", manifestó Jarmusch.

El devastador docudrama de Gaza de Kaouther Ben Hania, "The Voice of Hind Rajab", ganó el León de Plata, el premio al segundo lugar. La película trata sobre el intento de rescatar a una niña de 6 años de un auto baleado en Ciudad de Gaza en enero de 2024 y utiliza el audio real de su llamada a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.





GAZA PRESENTE

La película se estrenó más tarde en el festival, pero su impacto no se atenuó. Recibió una ovación de pie de 22 minutos después de su estreno. Ben Hania dedicó su premio a la Media Luna Roja y "a todos aquellos que han arriesgado todo para salvar vidas en Gaza. Ellos son los verdaderos héroes".

En sus comentarios, la cineasta también pidió el fin de "esta situación insoportable" en Gaza.

"Ya basta", dijo.

Agregó: "La voz de Hind es la voz de Gaza misma. Su voz seguirá resonando hasta que la rendición de cuentas sea real, hasta que se haga justicia".





OTROS GANADORES

El jurado liderado por Alexander Payne nombró a la actriz china Xin Zhilei como mejor actriz por su papel en "The Sun Rises on Us All" de Cai Shangjun, el italiano Toni Servillo ganó como mejor actor por interpretar a un presidente al final de su mandato en "La Grazia" de Paolo Sorrentino.

Benny Safdie se llevó el premio al mejor director por su biopic de MMA de Mark Kerr "The Smashing Machine", Valérie Donzelli y Gilles Marchand fueron reconocidos con el premio a mejor guion por su drama sobre la economía informal "At Work".

El premio especial del jurado fue para el cineasta italiano Gianfranco Rosi por su lírico documental de Nápoles "Below the Clouds".

También destacaron a la actriz suiza Luna Wedler con el Premio Marcello Mastroianni, que se otorga a un joven actor, por su papel en la película "Silent Friend".

DEL TORO PRESENTE

Guillermo del Toro presentó su "Frankenstein", una interpretación gótica suntuosa del clásico de Mary Shelley, con Oscar Isaac interpretando a Victor Frankenstein como un romántico loco y Jacob Elodri, ingenuo y crudo, como el monstruo.