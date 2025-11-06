Presume a su nuevo novio

Jennifer Aniston compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde oficializó su relación con un hombre llamado Jim Curtis. La imagen rápidamente se volvió viral y diversos usuarios le han enviado sus mejores deseos a la pareja.

El historial amoroso de la actriz ha pasado por diversas celebridades como Daniel McDonald, Vince Vaughn y John Mayer, entre otros. Sin embargo, la estrella de Hollywood solo se ha casado dos veces: con Brad Pitt (2000-2005) y con Justin Theroux (2015-2018). Jim Curtis, de 50 años, no pertenece al mundo de la farándula ni del cine. Según su perfil en LinkedIn, se describe como consultor de negocios, asesor y orador.

A través de su página web, Curtis explica que se dedica al “hipno-coaching”, una técnica con la que busca guiar y transformar a las personas de forma “profunda y corporal”. Además, se ha descrito como un “pionero del bienestar”.

En su sitio, el coach de salud señala que ha trabajado por más de dos décadas en la reprogramación de la “ansiedad”, el “trauma” y los “bloqueos mentales”. También asegura que puede ayudar a “liberar el dolor y abrir el corazón para un amor más profundo y sano”. Entre sus clientes destacan actrices como Miranda Kerr y Chrissy Teigen.